Sandra Hernández García y Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Jueves 29 de abril de 2021, p. 29

La nueva ley de cambio climático corre el riesgo de no ser aprobada, pues carece de certeza jurídica porque la presidencia de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso recae en la diputada sin partido Teresa Ramos Arreola.

Frente a la secretaria de Medio Ambiente, Marina Robles, el diputado Jorge Gaviño advirtió que si fuera aprobada por la comisión no sería válida, dado que los diputados que no pertenecen a ninguna bancada no tienen derecho a presidir comisiones, como lo establece la Ley del Congreso.

Robles optó por salir de la sesión virtual, pues Gaviño y Ramos continuaron la discusión sobre la legalidad de su presidencia, la cual, dijo la diputada, es una cuestión que debe resolver la Junta de Coordinación Política, así como la desaparición del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista –al que pertenecía–, que sólo cuenta con una legisladora Alessandra Rojo de la Vega, lo cual también es ilegal.