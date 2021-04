Alejandro Cruz y Rocío González

Periódico La Jornada

Jueves 29 de abril de 2021, p. 28

El Gobierno de la Ciudad de México prevé comenzar la próxima semana a vacunar contra el Covid-19 a un millón 300 mil capitalinos entre 50 y 59 años, al tiempo que informó que ayer se inició la aplicación del biológico en adultos mayores privados de su libertad, así como a 7 mil 500 personas de más de 60 años que en su momento no acudieron a recibir la primera dosis y que se prevé concluir mañana.

Agregó que el 5 de mayo la Secretaría de Salud federal determinará si hay cambio de color en el semáforo epidemiológico de la capital del país; sin embargo, no descartó que en los próximos días se puedan abrir más actividades ante la tendencia a la baja en el caso de enfermos por coronavirus que persiste en la capital.

La Secretaría de Gobierno local detalló que ayer se aplicaron 829 dosis del biológico AstraZeneca a 59 son mujeres y 770 hombres adultos mayores que se encuentran presos en las cárceles de la ciudad. Once decidieron no recibirla, así que con la finalidad de aprovechar las vacunas sobrantes descongeladas, se determinó aplicar 52 dosis a internos de 58 y 59 años.

En cuanto a los rezagados, se determinó no hacer público el lugar en el que se aplican, con el fin de evitar que lleguen personas que no residen en la ciudad, como ha sucedido en otras ocasiones, de allí que el proceso se realiza con cita, la cual es enviada por medio de mensajes a los teléfonos celulares a quienes se registraron en Locatel y no se han inyectado.