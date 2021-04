L

a reconocí a bordo del ferry que une los puertos lacustres de Guaqui (Bolivia) y Desaguadero (Perú), sobre el Titicaca. Iba envuelta en velos, junto a un féretro. Me acerqué mirando con distracción al lago, y a su lado musité: ¿qué pasó?... Ana alzó una mano sin responder, fijando distancia.

Horas más tarde, la nave llegó a destino, y Ana desembarcó siguiendo a cuatro forzudos que cargaban el féretro. Y no bien pisó territorio peruano, se quitó los velos de un manotón, abrió la caja y, al verme, el muerto desplegó sus brazos con alegría.

Días atrás, el coronel Hugo Bánzer había derrocado al gobierno popular del general Juan José Torres (21 de agosto de 1971). Pero los esbirros se quedaron con las ganas de echar mano a Líber Forti (1919-2015), veterano anarcosindicalista argen-boliviano.

María Escudero, fundadora del Libre Teatro Libre de la Universidad Nacional de Córdoba, me dio la dirección de Líber: Si vas a La Paz, no dejes de verlo. Dile que lo recuerdo con cariño . Y así conocí a la sombra de Juan Lechín Oquendo (1914-2001), mítico dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), en la que Líber era asesor cultural y director del Teatro Minero.

No obstante, en aquella primera ocasión no platicamos. Líber estaba montando una obra con actores que eran siluetas de cartón, sobre un mantel a cuadros en el centro de la sala. Ana, su compañera, preparó empanadas y café. Y al despedirnos, me invitaron al estreno de la obra en Catavi, una de las minas de estaño nacionalizadas por la revolución de 1952.

Otro anarco inolvidable: el uruguayo Naúl Ojeda (1939-2002), artista plástico y grabador de renombre, que en Santiago de Chile trabajaba de fotógrafo en la agencia de noticias Prensa Latina. En vísperas del tancazo (29 de junio de 1973), Naúl se la había jugado tras escalar un edificio contiguo a la embajada de Estados Unidos. Lo bajaron a tiros. Pero logró escapar, poniendo a salvo el único registro fotográfico de los civiles y militares chilenos que aquel día entraban y salían de la legación diplomática.

Dos años después, en México, Naúl me dejó el departamento que alquilaba en la colonia Cuauhtémoc (Río Hudson 28-1), donde en el decenio de 1950 vivieron varios escritores beatniks que luego serían famosos. Y donde Sergio Mondragón y Margaret Randall editaron el primer número de El Corno Emplumado, emblemática revista de poesía de los años 60.