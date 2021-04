Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Miércoles 28 de abril de 2021, p. 13

A pesar de los llamados a retomar las actividades académicas, 23 escuelas y facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) continúan en paro de labores debido los retrasos y descuentos en los pagos de los profesores de asignatura y ayudantes.

Si bien las unidades académicas han transparentado de manera particular sus acciones para corregir dichas irregularidades y la propia UNAM ha informado sobre la entrega de cheques para saldar los adeudos y un programa para la permanencia del personal académico, estudiantes y docentes en paro insisten en que no se ha cubierto la totalidad de los salarios y aseguran que no existe una propuesta para mejorar los procesos administrativos que garanticen que no se repetirá este problema. Agregan que tampoco se ha publicado la convocatoria dirigida a los profesores de asignatura para obtener la definitiva.

Los planteles en paro total o parcial son las facultades de Ciencias, Ingeniería, Economía, Odontología –en suspensión condicionada para los grupos del primero al cuarto año del plan de estudios actual–, Arquitectura, Química, Sicología, Medicina Veterinaria y Zootecnia y Ciencias Políticas y Sociales, así como las facultades de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán campos uno y cuatro; Zaragoza, Aragón, Acatlán y algunas carreras de Iztacala.