E

ntre los países que tendieron la mano a México durante los días más críticos de la pandemia se cuenta Cuba, a pesar de sus limitaciones económicas. Envió una brigada de mil médicos, especialistas y enfermeras. Terminada su labor regresaron a la isla, para luego viajar a otras latitudes donde también requerían de su ayuda. Ayer el presidente López Obrador expresó su agradecimiento. Conversamos con el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel; le agradecimos por el apoyo que hemos recibido de enfermeras y médicos de ese país para enfrentar la pandemia. México y Cuba son pueblos hermanados por la historia y la solidaridad . Recordó que los trabajadores de la salud provenientes de Cuba se hicieron cargo de hospitales de la Sedena y del Issste, que ya estaban terminados y equipados, pero no contaban con el personal para la atención de los enfermos. Díaz-Canel se convirtió hace unos días en primer secretario del Partido Comunista. Es un ingeniero de 60 años, remplazó a Raúl Castro. Distinto trato al que Vicente Fox dio a Fidel en Monterrey: comes y te vas .

Reporteros