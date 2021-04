Silvia Chávez González

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 28 de abril de 2021, p. 26

Huixquilucan, Méx., El panista Enrique Vargas del Villar, dos veces alcalde de Huixquilucan, asegura que en seis años de gobierno deja un municipio pujante, con inversiones privadas superiores a 2 mil millones de dólares, que compiten con las de algunas economías estatales, entre ellas la de Hidalgo, y un crecimiento anual de 3 a 4 por ciento.

Lo dejo como el municipio mejor calificado de todo el estado de México. En Huixquilucan demostramos lo que es trabajar de la mano de los empresarios , señala a manera de despedida.

El empresario, de 45 años de edad, primer presidente municipal en ser relecto bajo las siglas del Partido Acción Nacional, sostiene en entrevista que en seis años consolidó a Huixquilucan como referente nacional de progreso, inversión y modernidad. La demarcación queda con un desarrollo generador de empleos .

Vargas del Villar obtuvo licencia para separarse del cargo del 15 de abril al 9 de junio, tras ser postulado como segundo candidato plurinominal a diputado local, posición que le garantiza un escaño en la próxima legislatura local.

–Si su formación es empresarial, ¿por qué dedicarse al servicio público? ¿Para qué hacer carrera política?

–Porque me gusta cambiar mi entorno, mi comunidad, apoyar, y es lo que he hecho. Estoy de tiempo completo en el servicio público. Hemos transformado vidas, salvado muchas de ellas, y he cambiado Huixquilucan. Estoy convencido de que, desde los puestos públicos, en Acción Nacional puedes cambiar y ayudar a la gente.

Huixquilucan está dividido en tres zonas: la tradicional (de los pueblos), la popular (colonias) y la residencial. El candidato a diputado refiere que hasta antes de su primera gestión (2016-2018) el empleo de los habitantes de la zona tradicional provenía, principalmente, de las plazas laborales del ayuntamiento.

Ahora, residentes de las regiones tradicional y popular tienen muy buenos trabajos en la zona residencial; por eso ahora Huixquilucan es un municipio en desarrollo en sus tres sectores; es un modelo de ciudad , se congratula.

Subraya que deja la alcaldía con inversiones bien ancladas, como la destinada a la ampliación del Hospital Ángeles, o para la edificación de una sede del hospital Star Médica, y la construcción del campus de la Universidad Panamericana con una inversión de más de 60 millones de dólares en una superficie de 100 hectáreas.

Será, dice Vargas del Villar, el segundo campus más grande del país, después de Ciudad Universitaria, y generará al menos mil 500 plazas para académicos.

En Interlomas, a unos siete minutos en vehículo desde la Ciudad de México, avanza la construcción de la Ciudad Inteligente de Bosque Real. Se trata de tres torres de 36 pisos de departamentos de lujo cada una, y se centra en la conservación de 3 millones de metros cuadrados de áreas verdes, una superficie más grande que el bosque de Chapultepec, en un complejo generador de más de 61 mil 600 fuentes de empleos directos e indirectos.