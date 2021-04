Arreola, hijo de migrantes mexicanos, presume sus raíces. Quiso ser el primer campeón mundial en peso completo de este país; un privilegio que conquistó su rival Andy Ruiz.

Para empezar, me llamo Cristóbal , aclara Arreola; “ me dicen Chris porque los güeros no saben pronunciar mi nombre. Mi papá es migrante, como todos los que llegan a este país, me enseñó que sólo el trabajo te saca adelante. Lo único que pienso es que no puedo defraudar a mi jefe ni a mi raza. Si me caigo, me levanto con este corazón mexicano que heredé".

Andy habla con cierta camaradería de su próximo rival. Recuerda que cuando todavía era niño admiraba a Chris por ser un mexicano en Estados Unidos que quería ser campeón en peso pesado.