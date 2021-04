Reyes Martínez Torrijos

Miércoles 28 de abril de 2021

La revolución en Yucatán, a principios del siglo XX, fue maya, socialista y feminista . Es importante conocerla, pues no tiene parangón en México, y se puede hacer a través de la biografía narrativa Suku'un Felipe: Felipe Carrillo Puerto y la revolución maya de Yucatán, explica su autor, el sociólogo Arman-do Bartra.

En entrevista sobre el libro editado por el Fondo de Cultura Económica, sostiene que la revolución en el sureste, en particular en la península de Yucatán, es iluminadora de realidades, posibilidades y utopías que no se daban en otra parte del país. Mirar hacia el sureste no es hacerle un favor. No es un asunto menor: es mayor .

Bartra refiere que ha sido un proceso histórico al que se le ha prestado mucha menor atención en la historia de México en los recientes 100 años, porque aparentemente la Revolución aconteció en el Norte y en el Centro. Hay una serie de razones por las cuales se mantiene la opacidad del sureste mexicano sobre todo en este periodo .

Afirma que es necesario mirar hacia el sureste, no para no olvidar, sino porque no es marginal ni irrelevante; tampoco un producto de importación esa revolución. Es tan profunda, tan compleja, rica, radical y visionaria como la revolución en el centro del zapatismo, la del norte en el Chihuahua villista o la de Michoacán, más tarde, con Primo Tapia .

El también profesor explica que Felipe Carrillo Puerto es un personaje extraordinario. Debiéramos hablar del carrillismo, porque en términos de revolución con un sentido profundo de liberación indígena, es el personaje más preclaro .

Con Emiliano Zapata “no era muy claro el discurso en términos de la reivindicación de la condición originaria para los nahuas, cuya lengua no hablaba. Carrillo Puerto es extremadamente claro en la reivindicación de los derechos autonómicos y territoriales del pueblo maya, a pesar de que no era su origen. Era un hombre blanco, alto y de ojos verdes; hablaba maya desde muy pequeño y sus discursos políticos eran en esa lengua.