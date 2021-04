Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Miércoles 28 de abril de 2021, p. 29

Adultos de 60 años y más que recibieron la segunda dosis de la vacuna rusa Sputnik V contra el Covid-19 en Gustavo A. Madero, llamaron a las personas de la tercera edad en la capital que aún no se han inmunizado a no tener miedo y aplicarse el biológico, porque ayudará a que en caso de resultar contagiados las complicaciones en su estado de salud no resultarán tan graves .

Entrevistados al salir del Centro Deportivo Carmen Serdán, en Loma La Palma, una de las seis sedes habilitadas por las autoridades sanitarias para aplicar 7 mil 840 vacunas diarias hasta el 2 de mayo, los adultos dijeron que desde la semana pasada esperaban la segunda dosis, por eso algunos de ellos se formaron desde antes de las cinco de la mañana, sin que se registraran aglomeraciones.

Irinea Barrera, residente de Lomas de Cuautepec, comentó que la logística mejoró , a diferencia del pasado 2 de abril; además, estuvo bien que el personal médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mostrara la jeringa con el biológico que se les aplicó.