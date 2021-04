L

a ley es un instrumento de la política. La invocación al imperio de la ley suele provenir de poderosos que oyen pasos en el tejado. Aunque son ellos quienes la violan impunemente. Cuando se invoca con vehemencia la Constitución, veamos el fondo, antes de deslumbrarnos. Las leyes son la cara jurídica del statu quo. Y están para mantenerlo. Y aun cuando las leyes impliquen excesos de indecencia, es muy difícil cambiarlas. AMLO ha empezado a introducir algunos cambios en las normas, en medio de la histeria de los de arriba.

Hans Kelsen, padre del iuspositivismo, define al derecho como un orden coactivo; un sistema de normas que motiva conductas mediante la amenaza de un castigo que debe imponerse institucionalmente. La norma jurídica no dispone directamente la conducta que el sistema quiere motivar, ordena una sanción contra la conducta contraria. La moral pide directamente: no matarás; la norma jurídica dispone: si matas vas a la cárcel.

Carlos Salinas eliminó el carácter de delito grave a la corrupción. Así, el poder neoliberal se sirvió a lo bestia, y no hubo norma que puniera sus actos impúdicos. El outsourcing, ahora atemperado, es uno de los medios por los cuales los capitalistas se ceban al máximo a costa de los trabajadores: el poder político neoliberal cuidó de que no hubiera sanción. Qué difícil fue mover esa rapacería. Abraham Nuncio nos enteró sobre los pormenores de la autoridad del poder económico sobre el político en Nuevo León; así el poder político se desdibuja y renuncia a su rol de servir a esa cuasi entelequia llamada interés general. No hay ley que castigue esa asociación perversa. Ha sido la pauta neoliberal.

El Presidente quiere una reforma del Poder Judicial. Un asunto fundamental es la sanción a los integrantes de esa instancia del Estado, que han nadado en un pantano hasta ahora inescrutable de corrupción. Un coro de 400 mil voces de trastornados, están en contra de tocar esa cínica venalidad.

Una forma elemental de atender el interés general, en una condición de inefable desigualdad, es implementar programas en beneficio de los desposeídos. El Presidente quiere hacerlo, pero el derecho también sirve para impedirlo mediante el uso y abuso sin medida de la figura del amparo. No hay norma que sancione esas canalladas. Los jueces contra el interés general.

Por si algo le hiciera falta a la realidad jurídica del país, tenemos zonas donde manda el crimen organizado: la ausencia total del Estado y de la ley; el crimen manda en sociedad con políticos de ayer agazapados.