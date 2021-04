Refirió que la reciente reforma en esta materia, aprobada por el Congreso de la Unión, intenta atenuar dicho problema, pero no lo resuelve de fondo. Aún no está resuelto, es apenas el inicio, porque cada gobierno venía pateando el bote y no resolvían este asunto. Es ahora, donde se ha enfrentado con una serie de medidas y reformas que intentan atenuar, pero aún no resuelve a fondo el problema de las pensiones , apuntó.

Félix Federico Palma Valdés, subprocurador fiscal de Amparos de la Secretaría de Hacienda, enfatizó la necesidad de integrar a más personas al sector formal, pues sólo cuatro de cada 10 mexicanos en edad de trabajar se encontraban inscritos a una instancia de seguridad social en 2019, lo que se traduce en ciudadanía en estado vulnerable.

Abraham Everardo Vela Dib, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, coincidió en que la reforma a las Afore es perfectible y es necesario realizar ajustes adicionales para seguir perfeccionando el sistema pensionario.

En tanto, la presidenta de la Comisión de Seguridad Social, Gricelda Valencia, manifestó que, con la emergencia sanitaria, cobra mayor vigencia la aspiración nacional y regional de rescatar el enfoque humanista de la seguridad social, que coloque en el centro a los ciudadanos, como personas con necesidades básicas que satisfacer.