Además, reiteró que hay una manipulación para difundir que no se ha vacunado al personal médico del sector privado, pero afirmó que ello es falso y se trata de politiquería a la que se recurre para distorsionar en el marco del proceso electoral, ya que todo el personal de los hospitales privados que atendieron y siguen atendiendo Covid han sido vacunados .

Aunque México sólo recibió un primer lote de 870 mil, y quedó pendiente un segundo envío, el jefe del Ejecutivo explicó que ya les mandamos a decir que no las vamos a necesitar, que comprendemos la situación de ellos. Entonces, es una forma de expresar nuestra solidaridad .

Expuso que no hay una tendencia al alza de casos de Covid en territorio mexicano que pueda representar una tercera ola, pero insistió en su llamado a la población para no confiarse: “Afortunadamente, les repito, está a la baja la pandemia, pero no podemos desatendernos nosotros mismos y decir: ‘Ya pasó lo peor’. Todavía vamos a esperar, es un asunto muy delicado”.

A la vez, adelantó que este martes las autoridades de salud explicarán el avance del proceso nacional de vacunación y la inmunización de personal educativo que está por concluir en Nayarit y Veracruz, al igual que los preparativos en otras cinco entidades, para lo cual se confirmaron el domingo 600 mil vacunas más de CanSino que se destinarán a docentes.