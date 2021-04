Roberto Garduño y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Martes 27 de abril de 2021, p. 3

El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió así a la pregunta de si los ministros que no voten por la extensión de dos años en el mandato de Arturo Zaldívar estarían convirtiéndose en cómplices de la corrupción : sí, yo creo que consciente o inconscientemente, por el coraje que les produce la transformación que se está llevando a cabo en el país, pues apoyan al régimen de corrupción .

En su conferencia de prensa de ayer bromeó al escuchar un cuestionamiento en torno al proceso electoral –en plena veda–, y contestó: voy a dejar la investidura en el perchero imaginario porque me pueden cepillar, me pueden multar, hasta arrestar , mientras la mujer que le lanzó la pregunta respondió, connivente, ok, mejor entonces no .

No obstante, el mandatario sí le entró al tema, porque “sobre eso no podemos callarnos. Tiene que haber democracia en el país, se tienen que acabar los fraudes electorales.

Es una vergüenza lo que hemos vivido en materia de democracia, por siglos no ha habido democracia en México, es de los países del mundo con más atraso en materia de democracia, es el país con más fraudes electorales en la historia, se puede probar .

Y para ilustrar el reclamo, se refirió a la película Fraude, de Luis Mandoki, donde se confirmó la participación de Diego Hidelbrando Zavala Gómez del Campo, hermano de Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, quién a través de la empresa de cómputo de esa familia operó el manejo parcial de datos electorales: “eso existía hasta hace poco y queremos que se termine y que las autoridades electorales sean imparciales, que no estén del lado del partido conservador, como sucede hasta ahora desgraciadamente.

No me pueden acusar de que estoy violando la ley, porque estoy hablando del partido conservador, que no tiene registro, ¿o Salinas es del partido conservador?, no, ¿verdad?, es de otro partido; ¿Diego Fernández de Cevallos es del partido conservador?, no, es de otro partido; ¿Liébano Sáenz es del partido conservador?, ¿Claudio X. González es del partido conservador?, no .

En la respuesta a la pregunta que condicionaba una respuesta afirmativa, o en el último caso negativa, en torno al artículo transitorio de la reforma judicial para extender el mandato del ministro Zaldívar en la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura a la vez, el tabasqueño subrayó: “lo que se aprobó fueron leyes para reformar al Poder Judicial y se consideró que estas reformas se llevarían a cabo, siempre y cuando el presidente de la Suprema Corte y el presidente a la vez –es la misma persona– del Consejo de la Judicatura fuese una gente honorable, íntegra, que no perteneciera a los mismos grupos de poder económico y político que llevaron a la ruina al país, a la decadencia, los que avalaron la corrupción.