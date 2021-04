E

l 10 de marzo del presente año, en una entrevista para un portal de Internet (https://bit.ly/3ezLWJL) Clara Luz Flores Carrales trató de eludir las preguntas y referencias a su relación estrecha con lo que luego sería señalado como una secta, NXIVM, y su dirigente, Keith Raniere, sentenciado a prisión de por vida en Estados Unidos.

En un momento del encuentro, la candidata de Morena a gobernar Nuevo León dijo: “Para empezar, yo no sé qué sea NXIVM, ¿sí? Yo lo único que sé es que NXIVM es… no que no sé qué es ese NXIVM que tú dices, ese no lo conozco. Yo conozco unas pastillas (...) Yo tomé un curso de superación personal, no es por NXIVM, no quieras desviar”. Dijo, además, que sólo conoció en ese curso a personas de Monterrey. A Emiliano Salinas Occelli o a Keith Raniere, ¿los conociste?, se le preguntó a la ex priísta y contestó: A las personas de Monterrey; ellos no son de Monterrey . Entonces, ¿nada qué ver con NXIVM?, y respondió, sonriente: con las pastillas, me las tomo todos los días .

Casi al finalizar el domingo, a las 23.37 horas, la candidata Flores Carrales colocó en Twitter un mensaje importante : Soy un ser humano que tiene la capacidad y las agallas, como la mayoría, para reconocer mis errores y levantarme de ellos, me caí como todas y como todas ahora me levanto . Con tal argumentación, en un video aceptó como error , y pidió perdón por ello, el haber mentido sobre su relación con la citada secta y su encarcelado líder, luego de que, el 25 de marzo, el aspirante priísta, Adrián de la Garza, dio a conocer un video en el que Clara Luz dialogaba, maravillada, años atrás, con el mencionado Raniere durante una hora y 20 minutos.