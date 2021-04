Stella Calloni

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 27 de abril de 2021, p. 24

Buenos Aires., La situación sanitaria derivada de la pandemia del Covid-19 se agrava hora tras hora en esta capital, donde hospitales públicos y privados están colapsados, al igual que en varias provincias de Argentina, mientras el jefe de gobierno de esta ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, en continuidad con la derechista alianza opositora Cambiemos, mantiene su desobediencia al decreto presidencial que ordenó restricciones en todo el país a varias actividades, incluida la suspensión de las clases presenciales.

En tanto, varios periodistas advirtieron que los grandes medios de comunicación como Clarín, La Nación y otros incitan al incumplimiento de todas las normas en línea con la política de (el presidente brasileño) Jair Bolsonaro .

El mandatario Alberto Fernández llamó a abandonar una prematura campaña electoral de Cambiemos y a asumir la responsabilidad que les corresponde en momentos tan dramáticos.

El analista Demián Verduga señala en Tiempo Argentino que es importante observar el oportunismo criminal de Horacio Rodríguez Larreta. Su desacato a la Constitución Nacional para mantener las escuelas abiertas en medio de la crisis sanitaria colabora con la expansión de la enfermedad . Recordó que no hay un solo país que haya logrado bajar los casos de Covid-19, con el nivel que tienen en el Area Metroplitana de Buenos Aires sin cerrar las escuelas. No hay ninguno. Por eso el gobierno porteño no puede mostrar un ejemplo .

Funcionarios de Salud de la provincia de Buenos Aires pidieron al gobierno una suspensión de actividades por 15 días para frenar la proliferación de contagios.

La Corte Suprema analiza la presentación del gobierno nacional que fundamenta el cierre de las escuelas, mientras los gremios docentes convocaron a un paro porque decenas de maestros están contagiados y ya no tienen espacio en los hospitales de las obras sociales a los que están adscritos, mientras los trabajadores de la salud advierten sobre medidas urgentes para impedir una explosión de casos que desbordarán todos los nosocomios.