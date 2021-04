El funcionario explicó que fiestas como los sanfermines no se organizan de un día para otro, hay muchas personas e instituciones implicadas .

Pamplona. El ayuntamiento de Pamplona comunicó oficialmente que este año no se llevarán a cabo las fiestas de San Fermín, entre las más conocidas en el mundo de las que se celebran en España.

Añadió: “veremos la procesión, la jotica y todo lo que significan los sanfermines para todos y todas, hasta (la canción) Pobre de mí”.

En la rueda de prensa, el alcalde anunció que Pamplona destinará gran parte del presupuesto de este año de San Fermín a una amplia y ambiciosa programación cultural y de entretenimiento, desde junio hasta septiembre.

Que no puedan celebrarse las fiestas de San Fermín no quiere decir que en Pamplona no vaya a haber actividad durante el verano, la habrá y muy importante , aseveró, para detallar que el presupuesto de San Fermín es de unos 2.4 millones, de los que 1.3 se destinarán a programas culturales y el otro millón aproximadamente, quedará a reserva de otros fines, por ejemplo, las actividades municipales derivadas de esta situación tan dura .

Maya expuso que el sector cultural está sufriendo muchísimo también con el Covid y tenemos que hacer actividades, porque lo requiere la ciudad y también el sector cultural .