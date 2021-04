Todo lleva a la cancelación del aeropuerto de Texcoco y la opción de ampliar la capacidad aeroportuaria del país con Santa Lucía. Al rediseño del espacio aéreo –que empezó a operar en marzo para la Ciudad de México con base en la Navegación Basada en la Performance (PBN, por sus siglas en inglés)– se incorporarían las rutas del aeropuerto Felipe Ángeles, que es construido en Santa Lucía. No obstante, vecinos de la zona surponiente de la Ciudad de México denuncian altos niveles de ruido.

Carlos Antonio Rodríguez Munguía, titular de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), explicó que se priorizó la seguridad y no se hicieron estudios ambientales para el diseño del espacio aéreo, dado que la norma no lo contempla. Ya instaladas las nuevas rutas aéreas, la Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Seneam y el Servicio Meteorológico Nacional realizan mediciones para ver que los niveles de ruido se apeguen a la normatividad internacional.

Carlos Morán Moguel, subsecretario de Transportes, recalcó que en el diseño del nuevo espacio aéreo, hecho con la empresa NavBleu, las operaciones son sin mácula alguna ; acusó que se ha tergiversado información sobre presuntos riesgos de seguridad asociados a la operación de las nuevas rutas. Para respaldarlo, le acompañaron representantes de la Viva Aerobus, Aeroméxico y Volaris.

Dando su espaldarazo al nuevo diseño del espacio aéreo, además de directivos de operaciones y seguridad de las tres aerolíneas, se encontraron Cuitláhuac Gutiérrez, representante de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y Luis Noriega Benet, presidente de la Cámara Nacional de Aerotransportes.