Martes 27 de abril de 2021, p. a12

Al terminar el octavo round, Emanuel Vaquero Navarrete sabía que la pelea la había ganado. En su esquina le aconsejaron que ya no se expusiera, que administrara los episodios restantes y tratara de recibir el menor castigo. Pero no se sintió cómodo con esa perspectiva. No era a lo que acudía a Florida ante el boricua Christopher Pitufo Díaz. Estaba decidido a retener su campeonato mundial de peso pluma de la AMB, pero con la mayor dosis de pasión que pudiera entregar .

No me conformé con la idea de llevármela con cautela los siguientes episodios , cuenta el Vaquero; yo pensé en la historia de las peleas entre mexicanos y puertorriqueños y yo quería entrar ahí. Tenía que entregarme sin importar los golpes, terminar en una guerra y creo que lo conseguí .

El Vaquero noqueó en el último episodio al aguerrido Pitufo Díaz. Cumplió con éxito su primera defensa del campeonato, pero lo que más satisfacción le produjo fue terminar el combate como un episodio más en la memoria del boxeo mexicano.