Angélica Enciso L.

Periódico La Jornada

Martes 27 de abril de 2021, p. 29

Por segunda ocasión en menos de una semana, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) puso en marcha el doble Hoy no circula en la zona metropolitana del valle de México por altos índices de ozono.

Este martes no circularán alrededor de 900 mil autos particulares (de un total de 5.3 millones) que tienen hologramas de verificación 2 y 1 cuya placa termine en 0, 2, 4, 6, 7 y 8, así como los que tienen matrícula formada sólo por letras. Se prevé que sigan las malas condiciones para la dispersión de contaminantes hasta el miércoles.

La restricción vehicular también se aplica a las unidades de uso particular con matrícula local y sin holograma de verificación, así como a los vehículos con placa foránea de uso particular que no porten esa calcomanía.

Podrán circular todos los autos con holograma doble cero y cero y los de emergencia médica y que acudan a la vacunación contra el Covid-19.

La Came informó que a las 16 horas de ayer se registró un valor máximo de ozono de 159 partes por billón (ppb) en la estación de monitoreo CCA-UNAM, en la alcaldía Coyoacán, debido a que nuevamente se estabilizaron las condiciones atmosféricas que evitaron la dispersión del ozono y sus precursores.