Se superó poco a poco y no sin riesgos y dificultades esa práctica al servicio de un partido único, partido oficial todopoderoso, pero denunciado por la ciudadanía y por grupos y partidos de distintas ideologías inconformes con el sistema.

Las elecciones requieren de libertad. Para eso es el voto secreto, para que nadie sea coaccionado ni emita su sufragio bajo la vigilancia de líderes sindicales o de caciques locales. Esas prácticas, vigentes de antaño, fueron una constante oculta o evidente y corroborada; prevalecieron durante décadas, una y otra vez ante el disimulo o la complicidad abierta de las autoridades electorales, pero terminaron; han sido superadas. Pero, cuidado, no podemos olvidar que las casillas de votación estaban controladas por el sistema y en muchas ocasiones, el votante tenía que ejercer su derecho ante los ojos vigilantes de su dirigente sindical al servicio del partido oficial o frente al operador de la autoridad local.

La crisis de hoy, agravada por el Covid-19, será superada, como en 2018 en forma pacífica y con votos libres; pero no será fácil, los votantes nos veremos bajo el acoso de las campañas, las promesas, los elogios desmesurados y los ataques y descalificaciones más duros y falaces. Mi opinión, la he dado en otras ocasiones, en una campaña debe haber libertad, buena fe y probidad intelectual; nada de intención de engañar o aturdir a los votantes, pues en ese caso, la democracia volverá a estar en riesgo.

a inminencia de las elecciones intermedias, en esta ocasión tan importantes para continuar, desviar, interrumpir o consolidar la 4T, nos obliga a los mexicanos a una actuación racional y serena, a una valoración ética y patriótica sobre un tema crucial: dar continuidad a la transformación y contribuir a mejorarla o, por el contrario, dar marcha atrás y volver a la política de la desinformación, la simulación y la corrupción; a la época en la cual sobornar era la práctica común, se compraban negocios y contratos, pero también conciencias y plumas. Los votos tenían precio y no eran sólo de ciudadanos, sino de legisladores y de partidos completos; época en que todo estaba condicionado y tasado en dólares o pesos.

Sólo que la mercadotecnia y los asesores de imagen son un obstáculo real para una información veraz, ya que su objetivo no es convencer de las bondades de personas e ideologías, sino la de vender una mercancía . Así, su técnica es bombardear con publicidad costosa, con música, regalos y espectáculos, que más bien aturden y no informan; piensan en productos que tienen que posicionar y no en decisiones trascendentes y propuestas políticas. Las campañas, en mi opinión, han de tener por objetivo el interés de los votantes y hacer a un lado la publicidad dirigida a los ojos, los oídos, la sensibilidad de las personas. Sufragar en una elección es mucho más que escoger apresuradamente y con desenfado entre dos productos.

Los partidos son otro tema. En cuestiones públicas, la competencia o el enfrentamiento son algo cotidiano. En Roma, César y Pompeyo compitieron con propuestas parecidas por el poder del imperio; ganó el más fuerte y el apoyado por más legiones. La historia nos enseña que en política siempre se compite. Las casas de York y de Lancaster, en Inglaterra; los partidarios del Papa o del emperador en Italia; liberales y conservadores, demócratas y republicanos.

A finales del siglo XIX los partidos modernos aparecieron como necesarios para la democracia y como un avance civilizado. Fueron agrupaciones de ciudadanos coincidentes en un objetivo político, más allá de las personas los movían doctrinas e ideologías y programas de gobierno. Duverger a fines del siglo XX estudió y desmenuzó las características de los partidos políticos, sus estructuras y su naturaleza; distinguió entre partidos de cuadros y partidos de masas, se ocupó también del origen y de los intereses de los partidos.

Destacó el papel que en estas agrupaciones tienen los parlamentarios y la importancia de las coincidencias en propuestas y en argumentos, en principios y en valores más allá de intereses en personalidades.

Además de ganar las elecciones, los objetivos de este proceso en marcha, que culminará el 6 de junio, deben ser: partidos congruentes, integrados por militantes convencidos, que no cambien sólo por intereses del momento de un grupo político a otro y campañas inteligentes para ciudadanos libres. Corregir la desnaturalización de campañas y partidos es tarea fundamental para avanzar en la democracia.

jusbb3609@hotmail.com