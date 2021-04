De Los Corresponsales

Periódico La Jornada

Lunes 26 de abril de 2021, p. 5

Homicidios de diputados, alcaldes y ex alcaldes, políticos, activistas y hasta de un juez, representan el costo y el riesgo permanentes de ejercer la política en aquellas entidades marcadas por la violencia, y de forma acusada en las que habrá cambio de poderes locales en junio. En adición, muy pocas corporaciones policiacas garantizan la seguridad a quienes hoy están en campaña. La organización Etellekt, en su informe de abril sobre violencia política, reportó 65 asesinatos y 262 agresiones a candidatos.

Baja California registra seis funcionarios y políticos asesinados en ocho meses, entre ellos, el secretario general del PES, quien fue acribillado en una emboscada en Maneadero, al sur de Ensenada. En el ataque también murió uno de sus correligionarios y tres resultaron heridos; el 3 de febrero pasado fue ultimado Alfonso Zacarías, regidor por el partido local Transformemos, aliado de Morena; el 10 de abril, el candidato a regidor independiente de Tecate, Luis Don Félix, fue asesinado por empistolados; el 22 abril, la activista Blanca Beltrán Segura fue acribillada tras un acto proselitista de MC.

Violencia en campaña y crimen organizado

Guerrero también ha resentido la violencia política y social: el 17 de marzo de 2020 fue asesinado Sergio Dolores, ex diputado local y ex alcalde de Chilapa; el 7 de agosto, ejecutaron a la ex regidora de Seguridad Pública de Chilpancingo; dos semanas después fueron hallados dos cuerpos con disparos y huellas de tortura, uno de ellos era Herón Sarabia, candidato a la presidencia municipal en Tlapehuala; el 19 de diciembre, el juez de primera instancia del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, Ovidio Calderón, fue secuestrado y después encontrado muerto en Arcelia; el 17 de febrero mataron el ex alcalde perredista de Teloloapan, Pedro Pablo Urióstegui, su cadáver con huellas de tortura fue encontrado en Ixcateopan.