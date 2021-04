Al mismo tiempo, el experto sobre políticas bélicas William Arkin reporta en su nuevo libro que todos los días Estados Unidos está bombardeando y matando en por lo menos 10 países en Medio Oriente y África, y a veces hasta en 21 (...) A pesar de 20 años de la guerra perpetua contra el terror, no hay ningún país donde ha combatido Estados Unidos que se pueda decir es más seguro que antes del 11-S , señala.

Entre toda esta locura, fuerzas supremacistas, neonazis y antimigrantes del país siguen representando la mayor amenaza de terrorismo dentro de Estados Unidos, afirman las autoridades, mientras continúa la estrategia derechista, con Trump como su héroe, para suprimir el derecho al voto de minorías y pobres, con más de 250 medidas estatales diseñadas para reprimir a la democracia misma.

Pero la semana supuestamente concluyó con algo positivo: que Washington junto con otros países se comprometió a abordar el cambio climático con nuevas promesas. Greta Thunberg, la figura más reconocida de un nuevo movimiento ambientalista mundial, se atrevió a decir, una vez más, que los políticos hablan mucho y hacen poco ante la crisis ambiental, y que con ello amenazan el futuro de su y las siguientes generaciones. Por supuesto fue descalificada por los que justifican las posiciones de los mandatarios, afirmando que la niña de ahora 18 años tiene buenas intenciones pero no sabe nada. Thunberg, como siempre, respondió que tenían razón: “no me hagan caso a mí, sólo pido que escuchen a la ciencia… Ustedes dirán que somos ingenuos… pero por lo menos no somos tan ingenuos como para creer que las cosas se resolverán con países y empresas elaborando objetivos lejanos e insuficientes”.

La población en general no sabe lo que está sucediendo y ni sabe que no lo sabe , comentó una vez Noam Chomsky. Pero ha argumentado que cuando se entera, una mayoría suele oponerse a este tipo de políticas bélicas, económicas y sociales. Ahí está la esperanza de lo que llaman democracia, y de eso depende tal vez la supervivencia de este país y del planeta.

