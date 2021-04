C

on la reforma energética de Peña Nieto su gobierno no sólo autorizó cualquier cantidad de permisos productivos en todas las áreas de ese sector privatizado y firmó un sinfín de contratos (leoninos en su mayoría, por no decir todos) para desarrollar esta área estratégica , sino que garantizó una catarata de inversiones que, en el corto plazo sumaría 200 mil millones de dólares, algo así como 20 por ciento del producto interno bruto de entonces. La jauja, pues.

Como siempre, no trascendió el discurso y con la llegada del nuevo gobierno se conoció que de esos 200 mil millones de billetes verdes a duras penas se registraron 800 millones (0.4 por ciento de lo garantizado ) y los permisos productivos autorizados sólo sirvieron a los beneficiarios para mejorar su imagen corporativa y para especular financieramente. ¿Y la jauja?

Eso sí, algunas de las empresas que se sumaron al desarrollo de esta área estratégica utilizaron tales autorizaciones para hacer chanchullos, por ejemplo la importación ilegal de combustibles y otras menudencias. Y después se quejan porque el gobierno cancela permisos para importar legalmente gasolinas, diésel y otros.

Como ha detallado el presidente López Obrador, con la reforma energética se entregaron permisos a diestra y siniestra para la importación de combustibles; más de mil a distintas personas y a empresas. Poco a poco se han ido cancelando, porque se entregó a gente que no se dedicaba a la venta de combustibles; no eran empresas del sector energético y ellos mismos dejaron de usar los permisos o se cancelaron por el tiempo; ahora han quedado alrededor de 70. Es un poco lo que sucedió con las concesiones mineras, que se han venido limitando, reduciendo, porque se entregaron muchísimas para la especulación financiera y como tienen que pagar impuestos y antes se les condonaban, y ahora no, pues prefieren regresarlas .