T

an pronto escuché el rumbar de la moto que diariamente acarrea el periódico hasta el quicio de mi puerta inicié, con todo cuidado, el estricto protocolo médico que se me ha impuesto para cuando me vea obligado a doblar mi cuerpo hacia adelante y levantar del suelo algún objeto (de no más de 250 gramos de peso).

Mi diario estaba allí hecho rollito. Antes de emprender el aún más difícil camino de retorno rumbo a mi verticalidad, decidí contar hasta mil, encomendarme al patrono de las cargas pesadas, e intentarlo. Mientras reponía fuerzas, vislumbré las grandes letras que en la portada denunciaban: En la pandemia, farmacéuticas han ganado 152 mil mdd . Abajo de este enunciado, cuatro llamados: Pfizer, Moderna, CanSino y Novavax entre las beneficiadas Su cotización global pasó de 686 mil 908 mdd a 838 mil 961 mdd Las utilidades triplican el costo anual de las pensiones en México Están cuatro veces por encima del presupuesto en el sector salud .

Evidentemente, las cifras me alarmaron casi tanto como el esfuerzo que tendría que realizar para superar esa posición que nos llega desde la más lejana prehistoria: sentarse en cuclillas. Sin embargo, al mismo tiempo me complació que la nota principal de la portada hubiera surgido de la columneta que aparecía precisamente ese mismo día. No dejaba de molestarme el hecho de haber sido hackeado sin consideración alguna. Ya iba yo, echeverristamente, a proclamar: arriba y adelante , es decir, levantándome y leyendo, cuando descubrí que el único hackeador (además, plenamente confeso) era yo, porque las aterradoras cifras de la semana pasada y éstas tenían la misma fuente: don Braulio Carbajal. (Miedo me da pensar que de repente nos salga Braulio con la novedad que además tiene otros datos ). Como esta información es tan dura como vasta, voy a referenciarla. A quien interese estos otros datos puede verlos en https://www.jornada.com.mx/2021/04/ 19/economia/018n1eco