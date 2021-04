Denuncia agravio en Banorte de Texcoco

E

n época de pandemia se supone que se deben facilitar los trámites, sobre todo los vitales. Mi denuncia es contra las políticas de los bancos, en concreto de Banorte sucursal La Morena, en Texcoco, estado de México, adonde acudí el 21 de abril con el fin de renovar mi tarjeta de débito.

Allí me depositan mi jubilación. Soy discapacitada, tengo 77 años, diabética y con EPOC. A pesar de que acredité mi legal estancia con el documento migratorio que expide Gobernación se me exigió, además, el pasaporte, que no llevaba, pues debido a la pandemia y a mi condición de salud, me he visto impedida de renovar.

Presenté al ejecutivo el CURP, la credencial del Issste, así como la del Inapam, pero se me negó el servicio, mostrando el desconocimiento de la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad como también la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Resulta inadmisible la insensibilidad, la desatención a mi condición física y la carencia absoluta de flexibilidad por motivos de la pandemia. Se atropella a las personas por causa de discapacidad.

Ante la negación del trámite quedo en el desamparo económico y, por tanto, incrementa el riesgo de mi ya precaria salud.

María Angélica Vives Zegers

Censura actitud de los corifeos prianistas

Los del régimen prianista y sus corifeos, que hoy se dicen analistas de todo, de los medios tradicionales, se desgarran las vestiduras, gritan y vociferan que es ¡anticonstitucional que el presidente Andrés Manuel López Obrador se quiere relegir, el regreso al pasado y etcéteras, ante el debate en el legislativo para extender el periodo, dos años más al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

De 1982 a 2018 se constituyó un Estado-gobierno oligarca neoliberal y narco en el que se entregaron todas las empresas públicas y paraestatales, los recursos naturales, la banca, nuestros fondos de retiro; se saqueó y desmanteló al país, se hicieron multimillonarios empresarios y políticos a costa de la miseria y sangre de la mayoría.

Aquí radica y se define la dispu-ta en las elecciones de junio próximo, y nuestra obligación es exigir al actual gobierno revertir tal daño estructural, al rescate y reconstrucción de la nación.

La Constitución ha sido la justificación del poder político, por eso nuestra exigencia y compromiso histórico es, vía la lucha de clases, suscribir una nueva Constitución, la de todas y todos. No es hacer justa la ley, sino la justicia ley.

Ismael Cano Moreno, Congreso Social

Sugiere sancionar actos delictivos en protestas

Estimada doctora Claudia Shein-baum: Cada vez es más frecuente que en las manifestaciones se cometan actos delictivos: grupos que lesionan a los policías, dañan edificios públicos, hacen destrozos en propiedad privada como negocios, bancos y autos.

Queman mobiliario archivos, rompen puertas, ventanas, roban equipos y mercancía e impiden el libre tránsito. Estas acciones deben ser sancionadas. La falta de consecuencias a estos hechos funciona como una invitación a la violencia.