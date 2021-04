Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Lunes 26 de abril de 2021, p. 19

Aunque el reparto de utilidades a los trabajadores ha quedado resuelto con la reforma a la subcontratación laboral en el país, aún falta resolver qué harán las empresas con los montos excedentes que quedan al margen del tope establecido por la ley, señaló el sector privado.

De acuerdo con los cambios que entraron en vigor este sábado, los trabajadores recibirán de utilidades el equivalente hasta por 90 días de su salario o el promedio de los últimos tres años, lo que les resulte más favorable. Con lo anterior, los empleados que percibían menos ingresos recibirán 2.6 veces más de lo que obtenían con el esquema anterior, mientras que los sectores que otorgaban más recursos no se modificará.

Raúl Maillard Barquera, presidente de la Comisión Laboral de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) señaló que aún falta determinar qué sucederá con los montos excedentes.