Afp y Europa Press

Periódico La Jornada

Lunes 26 de abril de 2021, p. 3

Madrid. El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, aseveró que los clubes fundadores de la Superliga europea deberán asumir las consecuencias , aunque hay una clara diferencia con los seis equipos ingleses, que se retiraron del proyecto.

“Todos deben asumir las consecuencias de lo que hicieron y no podemos fingir que no pasó nada. No puedes hacer algo así y simplemente asegurar ‘Me han castigado porque todos me odian’. No estuvo bien su actitud y lo analizaremos”, dijo en una entrevista con el periódico británico The Mail on Sunday.