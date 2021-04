En lo individual, el teatro es para ti y para el teatro; en lo social, para los demás, y resolver esa aparente contradicción es un trabajo delicado, muy fino, donde entran las patas para gallo. Se tienen o no; no es cuestión de capacidad, sino de visión y voluntad.

No quiero ser parte de eso. Creo que el teatro tiene dos grandes realidades: una, estrictamente individual y, otra, profundamente colectiva, social. En la individual soy muy intransigente: para construir teatro me tengo que construir, y esta relación de la que habla Artaud es para mí sagrada, tanto como exponer la vida ante un toro , subrayó.

Las generaciones han cambiado mucho; soy intransigente y no tengo ganas de aprender a convivir a estas alturas del partido con gente a la que no le veo muchas patas para gallo, ganas de hacer teatro. Es lo que sentí en los últimos dos o tres años; los estudiantes están ocupados de muchas cosas, menos de ellos en el teatro.

Durante más de dos horas, el creador escénico habló de cómo decidió dedicarse al teatro gracias a una plática con Paul Newman, de su faceta como escenógrafo y su paso de gestor cultural en la Universidad Nacional Autónoma de México y la dirección de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal).

Se refirió asimismo a la figura tutelar de Héctor Mendoza en su carrera, así como a algunos de sus montajes más memorables de entre las más de 100 obras que ha dirigido, como Antígona, de Bertolt Brecht, que fue su examen profesional; Los signos del Zodiaco, de Sergio Magaña, que hizo con la Compañía de la Universidad de Xalapa, y La escuela de mujeres, de Molière, que puso con estudiantes del Centro Universitario de Teatro.

También explicó por qué en su gestión al frente de Teatro del Inbal, entre 1987 y 1988, la CNT dejó de tener elenco estable, así como el distanciamiento que mantiene desde esa época con su homólogo Luis de Tavira, el cual se debe a la puesta en escena de Nadie sabe nada, de Vicente Leñero, dirigida por aquél, que fue removida de la cartelera sin motivos aparentes.

Precisó que fue suspendida porque el secretario particular del Presidente armó un pancho debido a que se acusaba al primer mandatario del asesinato del periodista Manuel Buendía, aunque en aquel momento se argumentó que la cancelación fue porque en ella se tocaba el Himno Nacional.

“Que (Luis de Tavira) me haya llevado la obra no me hace copartícipe de ninguna elección ni a él lo libera de nada. Siempre lo quise y lo respeté (…), pero no puedo asumir una responsabilidad que no tuve y que se manejaron las cosas de manera tal que pareciera que yo era el malo”.