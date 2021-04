Alejandro Cruz Flores

Periódico La Jornada

Lunes 26 de abril de 2021, p. 28

Con una matrícula de 19 mil 188 estudiantes, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) cumple hoy 20 años de su fundación, en los que, aseguró su rectora, Tania Rodríguez Mora, se ha consolidado como una opción de educación superior incluyente, garantista y de calidad que cada vez atrae a más jóvenes como su primera opción.

En entrevista señaló que la casa de estudios tiene poco más de 2 mil titulados y 4 mil 500 alumnos con 100 por ciento de créditos terminados. Admitió que la eficiencia terminal es uno de los retos a afrontar, por lo que se iniciará una campaña para fortalecer la titulación de sus estudiantes.

Subrayó que no se debe olvidar que el papel de la UACM es garantizar el derecho a la educación, por lo que si no pudieron terminar (su carrera), haber pasado por la universidad es importante como proyecto social y de inclusión, y eso no nos hace ni más ni menos y no significa tampoco ninguna diferencia en términos de la calidad de la educación que brinda.

Al señalar que se están ampliando las opciones de titulación, subrayó que en este tema se debe tomar en cuenta el perfil y los factores, especialmente socioeconómicos, de los alumnos que en buena parte estudian y trabajan, son madres solteras, jubilados o personas que retoman su vida académica.

La universidad está diseñada, como proyecto, para soportar, aunque sea costoso, ese acompañamiento. Es muy importante decirlo así porque si comparamos, sin considerar este elemento distintivo, efectivamente parecemos en desventaja .

Aclaró que para la UACM es fundamental acompañar a sus estudiantes para que se titulen, no para cumplir con un indicador, sino porque es importante para ellos como alumnos y sus familias que tengan esa alegría después de un largo periodo y proceso de formación.