Lo anterior consta en una declaración ministerial que fue rendida ante la Fiscalía General de la República (FGR) y de la cual posee copia La Jornada. Estos señalamientos forman parte de la investigación iniciada con base en la denuncia presentada por el ex director de Pemex Emilio Lozoya Austin, en la que refiere la entrega de sobornos a ex legisladores panistas para aprobar las reformas estructurales durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

En el caso Agronitrogenados, Petróleos Mexicanos (Pemex) tuvo la posibilidad de concretar una sociedad con la empresa noruega Yara, líder mundial en la producción de fertilizantes nitrogenados, lo que le hubiera permitido obtener ganancias por más de 800 millones de dólares anuales y no pérdidas por la adquisición y rehabilitación de la planta adquirida a Altos Hornos de México, pero este proyecto de inversión fue cancelado por el que fuera director de la petrolera mexicana, José Antonio González Anaya, señaló Édgar Torres Garrido, ex director de Pemex Fertilizantes.

“Directivos de esa empresa, en tres o cuatro ocasiones, visitaron la Ciudad de México. En un par de ocasiones nos reunimos en Nueva York, una ocasión en Alemania y un par de ocasiones en Noruega y en el transcurso de estas reuniones, los directivos manifestaron su interés en adquirir una participación del 50 por ciento en el Proyecto Integral de Pemex, que consideraba el complejo petroquímico de Cosoleacaque y a la empresa Proagroindustrias. En las reuniones finales, se estableció un rango de adquisición del proyecto integrado por Cosoleacaque y Proagroindustrias, de mil 100 millones de dólares.

“Esta operación no se concretó a pesar de que estábamos a días de firmar un memorando de entendimiento, esto debido a que el licenciado Lozoya dejó la dirección de Pemex y la nueva administración, en particular el director general, José Antonio González Anaya, me pidió cancelar las conversaciones y no continuar con el proyecto de asociación con la empresa Yara.