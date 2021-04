E

n tiempos de pandemia no queda más remedio que abrirse al mundo sin prejuicios ideológicos o políticos y tomar la mano que se ofrece bondadosa. Lo otro sería equivalente a dejar desprotegidos a millones de personas. Hace unos días leía en The New York Times que Brasil necesita vacunas y que China se beneficia . Me pregunté por qué el pueblo brasileño –que ha padecido deficientes políticas sanitarias– no obtiene los beneficios de las vacunas producidas por China, mismas que han sido probadas en muchísimos países del mundo y con alta efectividad.

Entonces me vino a la mente que algunos políticos brasileños han preferido dar la espalda a su gente antes que quedar mal con sus homólogos en Estados Unidos. ¡Qué pena! Y pensar que esto es asunto de vida o muerte. Lo más grave es que esos mismos políticos han echando a andar su imaginación y su maquinaria política para hacer ver que la vacuna china no conviene, pero sí otras de Europa, que ni en Europa o Estados Unidos se están ocupando para inmunizar a la población.

En Brasil los contagios se multiplican de un día para otro y a una velocidad tremenda. Lamentablemente, muy pocos brasileños han recibido la vacuna CoronaVac, de la farmacéutica Sinovac, de China, pero esos pocos no han registrado efectos secundarios. Esa experiencia la vivió Carlos Alberto Cassi; de 71 años, y Elizabeth Sá Rosa Cassis; de 68, quienes se reconocen afortunados tras inocularse en el Autódromo de Interlagos. Me han mandado la foto del emocionante momento, que relacionan con vivir tranquilos y sin miedo a fallecer en solitario por el horrendo virus.

En São Paulo, por cierto, se encuentra el Instituto Butantan, el centro de investigación en Biología y Biomedicina responsable desde 1901 de la producción local de 80 por ciento de sueros y vacunas. Es también el encargado del desarrollo y fabricación de la vacuna brasileña-china, pues se ha asociado a la compañía farmacéutica Sinovac.

El director del Instituto Butantan, Dimas Cuevas, ha asegurado que las CoronaVac son vacunas seguras y eficaces, y tienen todos los requisitos que justifican su uso de emergencia . Los datos de Butantan señalan que este antígeno será capaz de controlar la pandemia a través de una significativa reducción de las hospitalizaciones , ha dicho con razón Ricardo Palacios, su director de Investigaciones Médicas. Ellos le apuestan a CoronaVac para sacar a Brasil de la incertidumbre que atraviesa.

Para el doctor en economía Thomas Conti, profesor e investigador IDP-SP, es importante conocer algunos datos sobre el mercado mundial de vacunas Covid-19, los cuales muestran una realidad de la cual Brasil no está exento: