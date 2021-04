Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Domingo 25 de abril de 2021, p. 5

Legislar a distancia, vía electrónica, no ha logrado frenar el ausentismo de senadores, que incluso en la discusión de temas relevantes no están conectados, algunos siguen la sesión mientras viajan o no ponen atención, ya que buena parte están metidos de lleno en el proceso electoral o llevan a cabo otras actividades, incluso hasta rezar el rosario, sin poner atención en el debate.

Así sucedió durante la controvertida sesión del pasado día 15 cuando se votó la Ley Orgánica del Poder Judicial y al final se introdujo un artículo 13 transitorio, que permite ampliar dos años la gestión del ministro Arturo Zaldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia.

Ochenta senadores de Morena, pero también del PRI y algunos panistas, votaron a favor de ese transitorio, que fue propuesto por Raúl Bolaños Cacho Cué, senador del PVEM, después de una discusión de más de cuatro horas. El presidente de la mesa directiva del Senado, Eduardo Ramírez, preguntó si había alguien para hablar de ese punto, nadie lo hizo y fue hasta después de votado que los opositores protestaron, acusaron que había sido un albazo, que los habían engañado y llenaron de recriminaciones y hasta insultos a los morenistas.

Tuvo que subir a tribuna el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, para preguntarles si a los 80 los habían engañado o dónde estaban. No nos vengan con esas poses que nos les resultan correctas, todo está inscrito en el proceso electoral .