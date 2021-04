Acabamos de terminar una reunión de trabajo. Vamos a rescatar a Pemex. El petróleo no es del Estado, mucho menos del gobierno, el petróleo es del pueblo, el petróleo de la Nación. Que viva México , expresó el mandatario.

Señaló también que la extracción de petróleo se destinará a la refinación y no continuará la tendencia de exportación de crudo y compra de gasolinas.

No dan detalles para evitar reuniones o mítines

La Presidencia de la República no ha emitido información sobre la gira; el jefe del Ejecutivo comentó en la conferencia matutina del viernes que no daba detalles para evitar reuniones o hasta mítines. En la agenda oficial de este fin de semana aparece que López Obrador no llevará a cabo actividades oficiales .

El mandatario llegó a Nuevo León a las 10:30 de la mañana, procedente de Guanajuato, en un vuelo de VivaAerobus, y se adentró a Cadereyta en un discreto convoy de cuatro vehículos.

Por la tarde comió en el restaurant Los Fresnos, localizado en Apodaca, donde ingresó a un salón privado en compañía de otras personas, según trabajadores del lugar.

Mientras el Presidente estaba dentro de la refinería, afuera, en la entrada de las instalaciones, cinco habitantes del municipio solicitaban la no relección del alcalde jimenense con licencia Ernesto Quintanilla, quien contiende por la coalición Juntos Haremos Historia en Nuevo León, porque aseguran que el político incurrió en actos de corrupción.