D

espués tantas y con frecuencia inútiles llamadas me di cuenta de que no podía seguir ateniéndome a los telefonistas y repartidores, así que –protegida por la segunda dosis de vacuna– consideré que era el momento de retomar mis responsabilidades, empezando por la ida al supermercado. Después de más de un año de mantenerme replegada pensé que sería bueno celebrar la nueva etapa con un suculento platillo a base de carne fresca y jugosa. ¿Cerdo, res o ternera?

Salí temprano de la casa a fin de evitar posibles aglomeraciones. Al parecer, el único edificio que por la zona no se encontraba en renta o en venta era el supermercado. Pese a cierto desabasto en los anaqueles, el ambiente era festivo gracias a las cartulinas multicolores con las ofertas del día; contribuían también el olor de las flores y las frutas que, juntos, eran una invitación al disfrute. Después de tantos meses de relativa sobriedad me pareció un llamado irresistible.

II

Guiada por las flechas en el piso, me encaminé a la sección de cárnicos. Los azulejos en las paredes, los muebles blancos, la iluminación fría, la temperatura baja seguían dándole cierto parecido a un quirófano.

La fila de clientes ya era considerable y me tocó la ficha nueve. Mientras esperaba mi turno me puse a ver los refrigeradores impecables llenos de cortes magníficos y a imaginarme el delicioso platillo que pensaba preparar a base de carne, pero cuál: ¿cerdo, res o ternera?

Como si hubiera leído mis pensamientos, la mujer que iba detrás de mí comentó: No sabe uno ni qué comprar. Todo se antoja . Por cortesía, me volví hacia mi interlocutora: Las costillas se ven muy frescas, pero me parece que el sirloin está más jugoso, aunque un poco caro.

Adiviné la sonrisa de la desconocida, bajo el cubrebocas, antes de aconsejarme: Mientras estemos aquí, cuando se pueda, hay que permitirse un gusto. Ya después... Quise ponerme a su altura con una frase que le había oído decir a una señora minutos antes: Pero sin propasarse, porque luego se entusiasma tanto que acaba comprando lo que no necesita.

La mujer levantó el pulgar para expresarme su aprobación y, sin que se lo pidiera, me dio su nombre: Celia. Le dije el mío y quiso saber si era vecina de esos rumbos. No, pero hago el viaje hasta acá porque en este súper siempre encuentro lo que necesito y, sobre todo, muy buena carne. Usted, ¿sí es de por aquí?

Celia miró en todas direcciones antes de contestarme: No. Cuando puedo vengo para hacer mis compras y, de paso, como no me gusta sentir que pierdo el tiempo, aprovecho para promocionar mis productos. A los jefes no les gusta que venga. Piensan que quiero hacerles la competencia, ¡qué bárbaros! Lo bueno es que hoy no me han visto, porque si no ya me hubieran echado.