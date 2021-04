El narrador relata que en cada novela “quiero contar algo nuevo del Zurdo, que el personaje agregue algo, pero siga teniendo algunos misterios, eso me cuesta; es decir, cómo jugar a que no pierda perfil, estatura, y que a lo largo de estas novelas haya desarrollado, por ejemplo, su instinto de investigador, su valentía y su capacidad de enfrentarse a la realidad.

“A lo largo de mi vida he estado en contacto con el universo del delito, sobre todo como escucha. Tengo un banco de historias, de imágenes y trabajo en función de eso. La realidad de este día o de ayer quizá todavía no esté ahí, pero la violencia es como una matriz; es decir, lo que pasó hace 10 años, se parece a lo que está pasando actualmente.

▲ Mendoza sostiene en entrevista que para los culiacanenses es imposible olvidar ese día (de 2019). Bajo los puentes, padres protegiendo con sus cuerpos a sus niños que acababan de recoger en la escuela. Eso no duró un minuto o dos, sino horas , recuerda. En la imagen, el autor en una entrevista de 2019. Foto archivo

“Nunca le había inventado un enemigo tan poderoso. Eso hace que él reaccione de manera distinta, más fuerte, cruel y arriesgada. Adicionado de una parte muy humana que el Zurdo siempre tiene, porque es de formación universitaria, es un lector esporádico y le gusta mucho la música; entonces, no es un policía bestial.”

Guiños a Haghenbeck y Margolles

Élmer Mendoza menciona que en México la policía está absolutamente inutilizada frente al crimen organizado , por la carencia de armas, elementos de protección y preparación. “Dos buenos amigos policías perdieron la vida porque ellos sí eran investigadores y las cosas que platicábamos eran terribles.

“Quedaron en el cumplimiento del deber. Eran compas de mi barrio. Contaban lo mal que lo pasaban y era difícil el trabajo que tenían, no por ellos, sino porque los otros estaban muy modernizados. Nuestras policías tienen poca defensa y no es suficiente con su valor.”

Sobre el título, Mendoza explica que proviene de la canción She Came In Through the Bathroom Window, de 1969, del álbum Abbey Road, de los Beatles. “La traducción permite muchos juegos. La que le pusieron en español es buena: ‘Ella entró por la ventana del baño’. A mí me encantó la historia”.

Luego inició una narración en la que mezcla dos historias, pero no tenía idea de cómo se iban a juntar. El tema de la pelirroja para mí fue difícil, no sé si porque soy católico o porque tengo esa formación de niño estricta. La otra es menos, porque ya es el juego policiaco y de la corrupción .

En la novela existen menciones al narrador Francisco Haghenbeck, recientemente fallecido, y a la artista Teresa Margolles. Cuando lo puse ahí, era un saludo que él ya no alcanzó a ver. Ahora espero que se vea como un homenaje a mi querido Paco , sostiene Mendoza.

“Tere, gran amiga mía, buscó árboles en Culiacán donde hubo enfrentamientos y estaban balaceados, señales de una sociedad violenta y armada. Me acordé y me dije: ‘aquí le voy a mandar un saludo a Tere’, que espero se encuentre bien. No tengo maldita idea cómo es que se me ocurre que la pelirroja está interesada en esos árboles.”

La novela Ella entró por la ventana del baño será presentada el 2 de mayo a las 16 horas en una transmisión a través de las redes sociales de la Filey. El lunes 17 de mayo, a las 19 horas, será comentada en línea en las redes de las librerías Gandhi.