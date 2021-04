edro Uc Be es un poeta maya, educador popular, organizador social, teólogo, traductor, compañero y mucho más. Pedro se ha convertido en referencia obligada cuando se trata de hablar sobre las resistencias de los pueblos indígenas en México, en particular de las luchas de las comunidades mayas. Pedro acaba de publicar un cuaderno que lleva por título Resistencia del territorio maya frente al despojo, que puede descargarse de manera libre en la página del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano ( http://www.ceccam.org/ ).

Frente a esos despojos, en enero de 2018 surge la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal con dos consignas principales: la tierra no se vende ni se renta, no a los partidos políticos . En la asamblea se articulan mayas y no mayas, mujeres y hombres, niñas y niños, abuelas y abuelos, campesinas y campesinos, ejidatarios y no ejidatarios, estudiantes, profesores, obreros y desempleados. La Asamblea Múuch’ Xíinbal se ha convertido también en un espacio de difusión, de organización, de movilización y de formación política. Desde luego Pedro es parte clave de la Asamblea.

El activismo de Pedro y su abierta oposición al Tren Malla –como el mismo lo nombra–, a las granjas porcícolas, a las plantas eólicas y a otros megaproyectos, ha incomodado a los señores del dinero y de la guerra . En diciembre 2019, Uc y su hijo recibieron amenazas de muerte. Ya nos tienes hasta la madre, vete a la v... en 48 horas o te matamos a ti y a tu vieja, junto con los cerdos de tus honorarios hijos , le escribieron por mensaje. Pedro no cedió a las presiones y ha continuado con su denuncia, con su trabajo organizativo, en la batalla de las ideas, haciendo comunidad.

Secaron los cenotes sagrados, // convirtieron mi calabazo en coca-cola, // intoxicaron tu pezón con pócima, // petrolizaron mi jícara de pozole // y tus labios lo convirtieron en disecado pez ; escribe el poeta en Tikintak (Se han secado).

Pedro Uc Be hace recordar a esos poetas hombres y mujeres que en guerras pasadas tomaron partido por las causas más justas, más humanas. En esta guerra por los territorios y por la vida, la poesía de Pedro, una poesía que vive y da vida, se posiciona contra los despojos.

* Sociólogo

