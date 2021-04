E

stamos parados en un punto de inflexión de la cultura en el que se vislumbra el debilitamiento del individualismo y un cierto auge del interés por lo político. Este arco que va del yo al nosotros amplía la visión que nos dejó el neoliberalismo con el dogma de que éramos competidores solitarios, es decir, animales económicos . Hay muchas áreas de nuestra cultura que no se pueden simplificar al costo-beneficio y eso es lo que parece que empieza a iluminarse. Sin duda, lo político no resuelve nuestra conflictividad pero sí la hace comunicable, a diferencia de lo económico en donde la competencia es sorda. Para competir, hay que ser amoral y ocultar tus ventajas.

Digo esto porque me sorprenden los esfuerzos de la oposición para entender lo político como ese momento en que el conflicto se dice y, al hacerlo, busca ser administrado por la política. Le llaman polarización y, con ello, sugieren que no debería aflorar. Esto viene, como muchas ideas de la oposición, de su pasado neoliberal, de sus dogmas y sus sermones. En general, el neoliberalismo desconfía de la política porque cree en un mecanismo invisible llamado mercado. Es un lugar mágico donde confluye todo mundo en igualdad de circunstancias, desde cero, armado tan sólo de su propio interés. Una vez ahí, el resultado es una autorregulación, no sólo de los recursos, sino de los fines de éstos. Así, los compradores dejan decomprar lo que no les satisface y los vendedores se adaptan. La idea del mercado feliz marcó a la política neoliberal: los ciudadanos eran consumidores y tenían empleados, no representantes. Lo político se malentendió como un mercado más y, para competir, se usaron todas las inmoralidades para ganar. Así como la competencia, la obligación de ganar, y la eficacia para lograr utilidades cada vez mayores, acabó en el desastre económico de 2008, la política vista como mercado terminó concentrando el poder en dos partidos –ahora aliados–, anverso de las corporaciones dominantes. Y le otorgó el mismo peso a los ciudadanos que a los compradores: consumir la nueva mercancía, la mejor publicitada, o dejar de hacerlo si no te gustaba. La cultura del like-unlike se hizo hegemónica. Pero la institución del conflicto, la representación política, la soberanía o la legitimidad, nada tienen que ver con ello.