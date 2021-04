La organización precisó que la suspensión implica que el decreto no pueda ser utilizado como fundamento para revocar permisos que ya tenía Monsanto para la importación de glifosato y maíz transgénico, ni para que las autoridades lo usen como herramienta de análisis en caso de nuevas solicitudes .

La multinacional Monsanto podrá utilizar glifosato y mantener los permisos para su importación, luego de obtener el pasado 20 de abril una suspensión provisional del juzgado sexto de distrito en materia administrativa contra el decreto presidencial que plantea la eliminación gradual del uso del herbicida en México, por lo cual la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País pidió al juez Francisco Javier Rebolledo rectificar el fallo, cuya resolución definitiva ocurriría el próximo lunes.