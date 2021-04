A más de tres décadas desde que varios organismos civiles y gubernamentales han trabajado en la defensa de las garantías básicas delas personas, todavía el propio concepto de derechos humanos no ha sido entendido por amplios sectores de la población, e incluso se le sigue asociando con la defensa de delincuentes .

Casos paradigmáticos

“Hace poco, en un taxi me preguntó el chofer en qué trabajaba. Cuando le dije que a la defensa de los derechos humanos, me respondió: ‘ustedes defienden a los delincuentes’, que es algo que todavía permea la mente del pueblo mexicano. Es una idea que fue impulsada por los interesados en que no se nos comprendiera”, señaló.

Un elemento que ha ayudado a que se entienda es la intervención en los llamados casos paradigmáticos de violaciones a las garantías individuales que existe en México y la forma en que éstas quedan impunes. No se podrían atender todos los casos, es imposible, pero uno que se da a conocer ampliamente, ilustra muchos otros. El caso de San Mateo Atenco, el de Pasta de Conchos, de Ayotzinapa y las mujeres ñañús Jacinta, Teresa y Alberta (acusadas de secuestrar a un policía y condenadas a 21 años de cárcel), dan a conocer lo que es la defensa de derechos humanos , puntualizó.

Ayer, a las 17 horas, se presentó de manera virtual el libro escrito por Maldonado, en un acto donde varios de sus amigos y colaboradores destacaron la importancia de la labor pionera que realizó el jesuita, y celebraron sus aportaciones en la lucha por el acceso de las víctimas a la justicia.