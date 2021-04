Buscamos la reapertura de la investigación, que cambie la narrativa y la imagen de Digna, construida mediante filtraciones y peritajes manipulados donde se establece que ella se suicidó. Digna fue asesinada como consecuencia directa de su lucha en defensa de los derechos humanos , recalcó.

Por su parte, Gisela de León, directora jurídica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, destacó que la instrucción al Estado mexicano de que reabra la investigación es prácticamente un hecho.

No creemos que sea posible que no reabran la investigación. Hemos presentado suficientes pruebas de que las indagatorias no se llevaron a cabo de manera adecuada y hay abundante información de que se basó en estereotipos de género; no se indagó en su trabajo, sino en su vida privada y hubo negligencias en el manejo de las pruebas , aludió.

Jesús Ochoa, hermano de Digna y representante de la familia, enfatizó que las audiencias del lunes y martes próximos “van a corroborar lo que hemos sostenido por 20 años: que a Digna la asesinaron el 19 de octubre de 2001.