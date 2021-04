La democracia debe ser plural, pero no polarizada, las opiniones deben ser respetadas por todos. Cada quien desde su trinchera puede calificar el ejercicio de la autoridad; no es aceptable que se desacredite con argumentos parciales .

En su oportunidad, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, cuestionó nuevamente que haya actores políticos que pretenden construir una narrativa acusando a las autoridades electorales de parcialidad en sus decisiones, ante lo cual, los institutos electorales debemos actuar con base en los principios constitucionales de la función electoral, no dejar de explicar nuestra determinaciones y no engancharse, las autoridades electorales no pueden convertirse en un jugador más de la contienda .

Durante el acto efectuado en Puebla, Chacón destacó que por definición, las autoridades electorales deben ser transparentes y abiertas al escrutinio público, por lo que ninguna de las decisiones en un proceso deben tomarse en el ámbito privado. Pero una cosa es estar abiertos a que la sociedad, los partidos, que los medios de comunicación evalúen las decisiones y otra es estar en abierto descrédito, eso envilece el debate y enrarece el contexto en que se desenvuelven las instituciones y pone en duda su funcionamiento. Y con ello, abre un riesgo de la inaceptabilidad de la derrota la noche de los comicios .