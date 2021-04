Ante el reto de Muñoz Ledo: “¡Nacho! Nacho Mier, no transmitas instrucciones, ¡no se vale!”, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, regresó de madrugada al salón y sostuvo que en la disyuntiva de decidir entre la justicia y el derecho, las filas del partido en el gobierno optan ¡por la justicia! En función de lo justo y de lo necesario .

No obstante, prevaleció la decisión de ampliar el mandato de Zaldívar.

Desde las 23 horas del jueves, cuando Porfirio Muñoz Ledo (Morena) regresó a la tribuna tras un año de ausencia por la pandemia, para reclamar a la bancada: ¡no somos manada, no somos cardumen! , hasta pasadas las 9 de la mañana del viernes, legisladores llamaron a retirar dicho artículo, para rescatar la ley .

En el epílogo de la discusión, Morena dejó a la Corte decidir si el artículo 13 transitorio del proyecto –que se envió al Ejecutivo para su promulgación y entrada en vigor– es constitucional o no. Y al amanecer del viernes, Rubén Cayetano aterrizó la idea de la bancada mayoritaria, que votó dividida: es una papa caliente, más o menos. Que (los ministros) no atiendan el canto de las sirenas. Que sea la Corte la que se reivindique .

Lorena Villavicencio reviró que el fin no justifica vulnerar la Constitución. Creer que un solo hombre puede manejar el sistema de justicia es claudicar a nuestra responsabilidad principal. De diputados pasamos a sastres para confeccionar un traje a la medida .

También, Enrique Ochoa Reza (PRI) cuestionó que se vivió una noche de profunda oscuridad en la historia del parlamento mexicano, con esta manzana envenenada, que viola la supremacía constitucional y es de tal gravedad, que equivaldría a que después de la elección del 6 de junio, cuando Morena pierda la súper mayoría, convoque a un extraordinario y modifique una ley secundaria para extender el periodo de la Legislatura tres años más, violando la supremacía constitucional , expresó.

A pesar de las posturas para alertar de la inconstitucionalidad de la extensión del nombramiento, el pleno lo aprobó con 262 votos a favor, 182 en contra y siete abstenciones.

El dictamen fue aprobado tras 12 horas de debate sin que se le moviera una coma y, como ocurrió con la ley de la Fiscalía General aprobada horas antes, un puñado de diputados votó en contra, entre otros Porfirio Muñoz Ledo, Alfonso Ramírez Cuéllar, Sergio Mayer, Lorena Villavicencio, Gabriela Cuevas y la presidenta de la Comisión de Igualdad, Wendy Briceño.

Pablo Gómez (Morena), quien en lo general votó a favor del proyecto, consideró en días pasados que esa cláusula no podría transitar ni aun cuando fuera aprobada y promulgada. Ya en lo particular no participó en la votación de ayer por la mañana.