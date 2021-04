Fabiola Martínez y Laura Poy

Periódico La Jornada

Sábado 24 de abril de 2021, p. 3

Al ratificar su postura en favor del titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, para encabezar la transformación del Poder Judicial, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los opositores a esta reforma pueden inconformarse y alegar que los cambios son inconstitucionales.

No obstante, advirtió que su gobierno seguirá insistiendo en la transformación.

Y si no lo permiten los órganos autónomos, el Poder Judicial, el Poder Legislativo y nuestras propuestas son rechazadas, pues no sucede nada, pero quedamos con nuestra conciencia tranquila de que no somos encubridores, no somos cómplices, no somos tapaderas, no somos conservadores.

El mandatario se pronunció en favor de luchar por la democracia por la vía pacífica – hace poco nos dieron un ejemplo extraordinario los ciudadanos de Bolivia , comentó– y al mismo tiempo solicitó al Instituto Nacional Electoral que le explique las causas del apercibimiento que le dieron esta semana.

Que nos digan también qué es lo que estamos incumpliendo, en qué estamos cometiendo una infracción, para que cuidemos y no afectar , dijo.

Este fin de semana el Presidente visitará algunas entidades para trabajar al interior de las refinerías de Tula, Salamanca, Cadereyta y Madero, adentro, con los técnicos , precisamente en respeto a la veda electoral, indicó.