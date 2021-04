No admitimos la brutal barbarie que a diario se vive en Colombia en contra de la vida de mujeres y hombres, que están defendiendo los territorios y la paz. Como pueblos hermanos, alzamos nuestras voces y exigimos al gobierno de Iván Duque alto al genocidio, no más impunidad, queremos justicia inmediata.

Dado que lo informado daña mi reputación e imagen públicas, preciso que soy abogado, especialista en derecho administrativo y maestro en derecho procesal constitucional, con más de 30 años de servicio público de carrera.

Ingresé en 1992 a la Procuraduría Agraria, laboré en la extinta Secretaría de la Reforma Agraria y en el Registro Agrario Nacional. En los últimos nueve años, como magistrado unitario agrario, ratificado por el Senado en diciembre de 2020. No he militado ni milito en ningún partido político. Mi gestión pública la he apegado a la ética como regla, actuando con absoluto respeto a la Constitución, honesta y legalmente. Nunca he sido sancionado; mi patrimonio está detallado en mis declaraciones patrimoniales, las que son públicas. El Presidente de la República me ha propuesto para ser designado por el Senado como magistrado numerario en el Tribunal Superior Agrario, lo que está por decidirse, y me ha convertido en foco de ataques infundados, como el contenido en la citada nota. Niego categóricamente los señalamientos que sin sustento se hacen hacia mi persona.

Alberto Pérez Gasca

Celebra el debate

Importante que El Correo Ilustrado, convertido en espacio de debate, permita demostrar la pluralidad ideológica y ver que, además del pensamiento de liberales y conservadores, existen otras expresiones como la de la izquierda socialista que busca ocupar un lugar, romper su ausencia en el escenario nacional y aportar a la verdadera transformación que la Nación requiere reclamando su derecho a la crítica constructiva y considerando una obligación ejercerla desde la izquierda, pues su ausencia, el silencio, la incondicionalidad y el seguidismo son el camino más directo al fracaso.

Reconocemos el gran esfuerzo del Presidente en el combate a la corrupción y el caso de Alonso Ancira es emblemático, sabemos la necesidad de recursos y la importancia de recuperar 216 millones de dólares, pero no podemos estar de acuerdo en el convenio reparatorio que, además de darle tres años para pagar(sin intereses), le permite gozar de libertad como si nada hubiera pasado. ¿Será que sólo se robó lo que promete devolver? ¿No habría que llegar al fondo de la investigación? Los fraudes contra el Estado se sancionan no se negocian. La 4T se plantea como esencial la ética, a moral y la honestidad y lo más preocupante es el mensaje que se da es que puedes robar y guardar el dinero un tiempo, si te descubren, pues lo devuelves. Muchos estarán tranquilos, incluyendo ex presidentes.

Benito Mirón, por el Movimiento de Unidad Socialista