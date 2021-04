Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Sábado 24 de abril de 2021, p. 6

Gran Sur acaba de publicar el sexto y último sencillo de su segundo álbum El otro lado, material que a pesar de haber sido casi terminado en 2019, en el estudio Sonic Ranch de Texas, ha tenido que retrasar su salida debido a la pandemia. Con Fina condena, el grupo se prepara para publicar finalmente su producción completa.

La agrupación de música folclórica, creada por músicos de Fobia y Moderatto, es una idea y un concepto que teníamos pensado desde hace muchos años, pero hasta que llegaron Sofi y Eloim a terminar el rompecabezas se pudo armar , relató Javier El Cha Ramírez en entrevista.

A Iñaki y a mí siempre nos ha gustado mucho esta onda. Desde que éramos chavitos y veíamos a Botellita de Jerez, que mezclaban aguacate con rock and roll, como decían ellos, o lo que hacían Maldita Vecindad o Café Tacvba, pero los proyectos en los que estamos desde muy jóvenes se trataban de otra cosa, y siempre hemos respetado eso. No queremos ni que nos obliguen a hacer lo que no nos late ni obligar a otros a que hagan otras cosas que no les laten , explicó el músico.