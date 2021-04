Por ahora, el comité de la UEFA se reunió ayer para ponerse al tanto sobre los últimos acontecimientos en la Superliga y analizar los pasos que darán al respecto. No obstante, Ceferin declaró en días anteriores que era poco probable expulsar al Real Madrid de la Champions en esta temporada debido a los derechos de televisión ya firmados.

Aunque el comité de la UEFA no anunció un castigo contra el Real Madrid, principal impulsor del polémico torneo y semifinalista de la Champions, tampoco descartó sanciones futuras. Aún esperamos una evolución legal, pero todos se enfrentan a las consecuencias que traerán sus decisiones y lo saben , dijo Ceferin.

Está muy claro que los clubes deberán decidir si son Superliga o club europeo. Si eligen la primera, entonces no juegan la Liga de Campeones, por supuesto, y si están listos para hacerlo, pueden jugar en su propia competencia , aseveró en entrevista con Ap.

La Liga Premier inglesa trabaja con la finalidad de neutralizar los intentos futuros de sus clubes para formar otro proyecto similar a la Superliga. Los directivos contemplan sanciones contra los dirigentes de los equipos que planeaban unirse a la iniciativa de escisión, en vez de castigar a los propios equipos.

Además, analiza endurecer la regulación para facilitar la expulsión de cualquier club que busque en el futuro una competición ajena a las oficiales.

En tanto, el banco estadunidense JPMorgan admitió ayer haber evaluado mal el impacto del proyecto de Superliga europea que prometió financiar, pero que rápidamente se convirtió en un fiasco, sin precisar si se retiraba de él.

De acuerdo con un juzgado de lo mercantil de Madrid, el préstamo acordado el 17 de abril ascendía a 3 mil 983 millones de euros (unos 4 mil 800 millones de dólares).

Los entrenadores del Liverpool, Jürgen Klopp, y del Manchester City, Pep Guardiola, criticaron este viernes la nueva fórmula de la Liga de Campeones, cargando contra el aumento del número de partidos.

Está muy bien que la Superliga ya no esté sobre la mesa, pero la nueva Liga de Campeones no es genial. No se pueden agregar más partidos, estamos al límite , dijo Klopp.