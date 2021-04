▲ Awiti (en azul) decidió competir por México y cumplir el sueño olímpico, toda vez que su mamá es de León. Foto @AwitiAlcaraz

Al principio, cuando se integró con el equipo mexicano, había cierto resquemor y era normal, como dice Prisca; no me conocían, no había hecho nada, es justo. Me dije tengo que enseñar mi nivel. Fuimos a varios torneos y saqué buenos resultados .

No hay tiempo para la relajación , asume la judoca, porque aún le falta realizar un campamento en España, dos competencias más, una en Rusia, en mayo, y el Mundial de Hungría, al siguiente mes.

“Estaré más tranquila cuando vea mi nombre con la plaza olímpica. Llevar la bandera de México en alto y ojalá ganar la medalla para un país que me ha dado la oportunidad de cumplir mis sueños.