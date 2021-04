▲ Retrato de Norah Jones incluido en la contraportada de Pick Me Off the Floor, álbum lanzado en junio de 2020. Foto Diane Russo

...‘Till We Meet Again se titula el nuevo disco de Geethali Norah Shankar Jones.

Es Norah Jones.

Pianista fuera de serie, cantante singular, reúne como pocas personas tantos talentos en una sola humanidad: ulula, cantila, canta como sirena, entona himnos solemnes con voz tersa, grave, terciopelo y seda. Hace sonar las vocales como las escribió Rimbaud:

A noir, E blanc, I rouge, V vert, O bleu: voyelles

y celestial, marina, ulula:

U, cycles, vibrements divins de mers vivides.

Tiene voz oriunda de India, con tintes antillanos; es tersa, húmeda, misteriosa. Y eso la hace irresistible.

Sus disquisiciones en el teclado son invenciones infantiles, matemáticas avanzadas, intrincados acertijos, discursos muy fluidos, claros y certeros.

La obra reunida de Norah Jones es un tratado de supervivencia y esperanza, una clase magistral de resistencia y tenacidad.

Su nudo dramático es la desdicha amorosa pero el desarrollo de su trama es la esperanza. Anhelo, caída, felicidad conseguida, caída, dicha, caída, sosiego, caída, vuelo, caída. Aprendizaje. Aprendizaje de vuelo. Lo que David Gilmour puso en versos así:

A soul in tension that's learning to fly

Condition grounded but determined to try

Norah Jones repite expresiones que condensan el anhelo en la mayoría de sus canciones. De hecho, su disco anterior, Pick Me Off the Floor, reseñado por el Disquero, es la expresión de una caída. Los títulos de sus canciones son concéntricos: Begin Again; I’ve Got to See You Again; After the Fall; Just a Little Bit; Falling; Tragedy; Don’t Know Why…

La variedad musical con la que expresa dramaturgia tal es inmensa, siempre con ella al piano como eje. Por ejemplo, en la obra titulada It Was You, grabada en 2018, en California, esplende instrumentación con Pete Remm en órgano, Christopher Thomas en bajo acústico y Brian Blade en batería. Un prodigio musical.

Esos músicos están presentes a lo largo de las 14 piezas que vertebran el nuevo disco de Norah Jones, con la incorporación de otro bajista acústico: Jesse Murphy, el guitarrista Jesse Harris, el flautista Jorge Continentino y el percusionista Marcelo Costa.

Esos materiales fueron grabados, como todo lo que hace Norah Jones queda registrado, entre 2017 y 2019 en conciertos en vivo en distintas ciudades de Estados Unidos, Francia, Italia, Brasil (el concierto en Río es definitivo) y Argentina, y el repertorio data desde 2002 a la fecha.

Canta:

After the fall

I still want it all

El amplio registro de su voz alcanza dimensiones colosales y activa un poderoso sistema de vasos comunicantes: guiños, reflejos, espejeos: Billie Holiday, Nina Simone, Amy Winehouse…

Norah Jones:

I walk down the street

With shadows at my feet

And words in my head

So much left unsaid

Do you know how we got here?

Norah Jones:

Can we begin again?

Can we begin again?

Can we begin again?

Norah Jones canta en medio de la desolación. Pone en carne y sangre el viejo axioma que descubrió en Rayuela Julio Cortázar:

Como si se pudiera elegir en el amor, como si no fuera un rayo que te parte los huesos y te deja estaqueado en la mitad del patio.

En una vida anterior hubo conciertos en vivo, en multitudes.

Julio Cortázar:

Vos no elegís la lluvia que te va a calar los huesos cuando salís de un concierto.

En una vida anterior, cuando no había desolación.

Y sin embargo se mueve, la música suena.

