Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Sábado 24 de abril de 2021, p. 29

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no tiene atribuciones ni facultades para obligar a las personas a utilizar cubrebocas en la jornada del 6 de junio, mediante el uso de la fuerza pública, como lo estableció en un protocolo de seguridad sanitaria para evitar contagios, afirmó la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo.

Ellos no son autoridad sanitaria, que sería la única en proporcionar esta reglamentación. Aquí la autoridad sanitaria está en el Ejecutivo, formalmente es la jefatura de Gobierno y la Secretaría de Salud de la ciudad.