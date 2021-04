Rocío González Alvarado y Ángel Bolaños Sánchez

Sábado 24 de abril de 2021, p. 29

Claudia Sheinbaum arremetió contra las bancadas del PRD, PAN y PES por bloquear la aprobación al dictamen de la iniciativa de la nueva Ley de Salud que envió al Congreso capitalino, al señalar que utilizan el tema como un asunto electoral, cuando para su administración es cuestión de principios y de garantizar un derecho.

Los legisladores de oposición impidieron la inclusión del dictamen en el orden del día a fin de evitar su aprobación en la sesión ordinaria en rechazo a lo que llaman supresión del programa Médico en tu casa y por incluir la interrupción legal del embarazo.

La jefa de Gobierno señaló que estos argumentos no tienen razón de ser, pues la atención domiciliaria se mantiene, como ocurre con el proceso de vacunación contra el Covid-19 a los adultos mayores. También se garantiza que los centros de salud funcionen de manera adecuada, pues antes ninguno abría los fines de semana.

“Es un concepto muy distinto, para nosotros, se llama salud en tu vida, no el etiquetado de un programa en particular –aunque aún se desarrolla–; entonces, me parece que es un tema electoral para ellos, para nosotros no, es un derecho.”

Respecto a la interrupción legal del embarazo, señaló que independientemente de la propia ley es un derecho ya establecido en la ciudad, al igual que los servicios para garantizar la salud reproductiva de las mujeres.